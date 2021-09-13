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الاثنين 13 أيلول 2021 ساعة 20:09

قطاع غزة تحت القصف.. وإضراب شامل بالضفة الغربية

قطاع غزة تحت القصف.. وإضراب شامل بالضفة الغربية
عدوان جديد شنه طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة؛ سلسلة غارات جوية قام بها طيران الاحتلال استهدفت عددا من مواقع المقاومة.

وقالت مصادر فلسطينية إنّ القصف طال موقعا للمقاومة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدفت الطائرات موقعا في منطقة اليرموك شرق خانيونس، وآخر شرق مدينة رفح جنوبي القطاع. فيما تصدتْ مضادات المقاومة للطيران الإسرائيلي المعادي.

في المقابل لم تتأخر المقاومة في الرد وقالت مصادر اعلامية عبرية أنّ سبعة مستوطنين اصيبوا بجروح جراء تناثر شطايا صاروخ اطلق من غزة باتجاه مستوطنة سديروت.

واضاف الاعلام العبري إنّ منظومة القبة الحديدية اعترضتْ صاروخا واحدا على الأقل أطلق من غزة انطلق نحو سديروت.

وفي هذا السياق صرح حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، بأن الاحتلال يواصل محاولاته التغطية على عجزه وفشله بعد عملية نفق الحرية أو وقف انتفاضة الحرية، عبر القصف على قطاع غزة.

وأضاف أن رد المقاومة في غزة على القصف وحالة الاشتباك مع الاحتلال في كل مدن الضفة والقدس “يؤكد تواصل انتفاضة الحرية لإسناد أسرانا الأبطال، وعجز الاحتلال عن فرض المعادلات على شعبنا ومقاومته”.

كما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّ الإصابات حدثتْ نتيجة تناثر الشظايا بعد تصدي القبة الحديدية للصاروخ، مشيرة الى أنّ أحد المصابين هو عضو في مجلس المستوطنة فيكتور أبراموف.

وفي هذا السياق اعترف وزير خارجية الكيان الإسرائيلي "يائير لبيد" بفشل تل ابيب في الحرب على قطاع غزة طوال السنوات الماضية.

وقال لابيد إنّ الخيارين الوحيدين على مدى فترة طويلة كانا ضرب القطاع أو أعمال عنف لا نهاية لها، واصفا الخيارين بالسيّئين. واقترح لابيد خطة أطلق عليها "الاقتصاد مقابل الأمن" لتحسين الظروف المعيشية في القطاع مقابل التزام حركة حماس بتهدئة دائمة، وقال إنّ الخطة تشمل تأهيل البنى التحتية للقطاع، وترمي الى إظهار عنف حماس السبب وراء عيش الفلسطينيين في ظروف من الفقر، على حد تعبيره.

تصريحات لابيد اتت بعد اشهر من العدوان على قطاع غزة الذي استهدف المناطق المدنية والابنية السكنية والبنية التحتية، حيث اكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ان الضربات الجوية لكيان الاحتلال في غزة أدت الى دمار واسع للبنية التحتية المدنية. فيما تتهم اوساط غربية الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة.

من جهة ثانية بدأ الفلسطينيون، أمس، إضرابا شاملا للاحتجاج على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، وتضامنا مع أسرى «نفق الحرية» الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم. ودعت القوى الوطنية والإسلامية بجنين (تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية، شمال الضفة)، في بيان أمس، إلى إضراب عام وفعاليات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشل الإضراب أغلب مناحي الحياة بمدينة جنين شمال الضفة، إذ أغلقت المحال التجارية والمدارس أبوابها، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، عم إضراب تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

على جانب آخر، اندلعت مواجهات،، بين شباب فلسطينيين وبين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، على وقع تضامن واسع مع الأسرى الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وبين جيش الاحتلال عند بلدة سعير ومدخل مخيمي الفوار والعروب في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضاف الشهود أن جنودا من جيش الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا النيران وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق.







 
رقم : 953658
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