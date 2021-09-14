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الثلاثاء 14 أيلول 2021 ساعة 07:48

وزير الخارجية الايراني يتلقى برقيات تهنئة من وزراء خارجية 4 دو

وزير الخارجية الايراني يتلقى برقيات تهنئة من وزراء خارجية 4 دو
*منغوليا

فقد هنأت وزيرة خارجية منغوليا "باتس تسغ باتمونخة" امیر عبداللهیان، لحصوله على ثقة البرلمان وبدء مهام عمله وزيرا للخارجية الايرانية.

واعربت باتمونخة عن رغبة بلادها في تعزيز العلاقات الودية العريقة بين ايران ومنغوليا خاصة في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي.

*ايرلندا

كما وجه وزير الخارجية والدفاع الايرلندي "سایمون کاوني" برقية هنأ فيها امير عبداللهيان لمناسبة حصوله على ثقة البرلمان وبدء مهام عمله.

واشار كاوني الى التعاون البناء بين البلدين، مؤكدا على الحفاظ على المحادثات المستمرة مع وزير الخارجية الايراني ومواصلة التعاون بين البلدين.

*بوركينافاصو

من جانبه هنأ وزير خارجية بوركاينافاصو "آلفا بري" نظيره الايراني لمناسبة توليه مهام عمله وزيرا للخارجية الايرانية.

واعلن بري استعداده للتعاون مع امير عبداللهيان في مسار ترسيخ العلاقات الودية بين البلدين.

*اندونيسيا

كما هنأت وزيرة خارجية اندونيسيا "رتنو مرسودي" وزير الخارجية الايراني لمناسبة توليه مهام منصبه.

واعتبرت مرسودي ايران احد الشركاء التجاريين المهمين لاندونيسيا وقالت: ان تطوير العلاقات الممتدة دبلوماسيا الى 70 عاما يوفر الارضية للارتقاء بالتعاون بين الجانبين.

واعربت وزيرة خارجية اندونيسيا عن املها بان تؤدي اواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الى ايجاد ظروف مناسبة اكثر للشعبين خاصة في فترة تفشي جائحة كورونا.
رقم : 953721
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