سوريا.. إعادة ضخ المياه إلى الأحياء الشرقية بالحسكة

وفي تصريح لمراسل سانا بين محافظ الحسكة غسان خليل أن "ضخ المياه بدأ مساء الاثنين إلى أحياء المدينة الشرقية “العزيزية والصالحية وحي الطلائع وخشمان والمفتي” بعد انقطاع طويل للمياه نتيجة ممارسات الاحتلال التركي وتعمده إيقاف تشغيل محطة علوك وحرمان أكثر من مليون مواطن من مياه الشرب".



ولفت المحافظ إلى أنه تم تشغيل 14 بئراً و4 مضخات أفقية في مشروع علوك بعد تغذيتها بالكهرباء القادمة من محطة كهرباء الدرباسية مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بضخ المياه إلى أحياء المدينة وفق ترتيب جدول تقنين المياه السابق.



يشار إلى أن القوات التركية أوقفت منذ دخولها مدينة رأس العين محطة مياه علوك أكثر من 28 مرة وقامت بحرمان الأهالي من مصدر المياه الوحيد في المدينة.