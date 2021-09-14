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الثلاثاء 14 أيلول 2021 ساعة 08:58

سوريا.. مقتل قيادي موالي لجيش الاحتلال الأمريكي

سوريا.. مقتل قيادي موالي لجيش الاحتلال الأمريكي
وقالت مصادر محلية في محافظة الحسكة، أن قياديا في ميليشيا "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، قتل اليوم الاثنين 13 أيلول، برصاص مسلحين مجهولين من أبناء القبائل العربية.

وتابعت المصادر إن مسلحين غير ملثمين، يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار من مسدس كاتم للصوت على القيادي محمد علي العمر الملقب "أبوليلى"، وهو المسؤول فيما يسمى قسم "مكافحة الجريمة المنظمة" في ميليشيا "الأسايش"، ما أدى لوفاته على الفور. وذلك أثناء وصوله إلى محيط منزله من مركز عمله في بلدة الصبحة (30كم شرقي دير الزور).

وتشهد أرياف دير الزور والحسكة عمليات استهداف واسعة طالت مسلحين موالين للجيش الأمريكي من تنظيم "قسد" أو متعاونين ضمن مايسمى" الإدارة الذاتية " المدعومة منه.

وعلى التوازي، نفذت طائرات"التحالف الأمريكي" المزعوم، عملية انزال جوي على أطراف مدينة الحسكة وقامت بخطف مدنيين اثنين.

وبينت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن ما يسمى "الوحدات الخاصة" في تنظيم"قسد" وبدعم جوي من طائرات ما يسمى (التحالف الدولي) الذي تقوده الولايات المتحدة، اعتقلت مدنيين اثنين بتهمة انتمائهما لخلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك خلال عملية أمنية وإنزال جوي جرت في أطراف مدينة الحسكة دون تحديد الموقع بشكل دقيق.

وأضافت المصادر أن تنظيم "قسد" أعلن بأن أحد المعتقلين يتزعم إحدى الخلايا النشطة في مدينة الحسكة وريفها، التي تنشط في الاغتيالات والتخطيط لاستهداف النقاط الأمنية والعسكرية التابعة للتنظيم.

كما قامت دورية عسكرية تابعة لتنظيم "قسد" باعتقال الشاب "إبراهيم تركي الفندي" في سوق المواشي في بلدة درنج شرقي محافظة دير الزور، وهو مدني من سكان مدينة القورية، بحسب مصادر عشارية لــ "سبوتنيك".

وأضافت المصادر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية انتقام من قبل قائد الدورية العسكرية لتنظيم "قسد" ،المعروف بعملياته التي تستهدف شبان من أبناء القبائل العربية.

وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي المحتل في الجزيرة السورية، حالة من الغضب الشعبي مع توسع دائرة المقاومة العشائرية ضد تواجده وممارساته مع أعوانه في تنظيم "قسد" التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية ونشر الفوضى والسرقة.
مصدر : وكالات
رقم : 953741
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