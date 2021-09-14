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الثلاثاء 14 أيلول 2021 ساعة 09:42

البنتاغون يعلن سبب عدم زيارة أوستن للرياض

البنتاغون يعلن سبب عدم زيارة أوستن للرياض
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ،أمس الاثنين، إن الزيارة "لم تجر بسبب بعض الأمور المتعلقة بالجدول التي كانت لدى الجانب السعودي، حسبما فهمنا".

وأكد المتحدث رغبة أوستن في لقاء ولي العهد السعودي.

وتابع قائلا: "لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية... ونحن نتوقع أنه ستكون هناك فرصة لإعادة صياغة الجدول"، مضيفا أن الزيارة "تم تأجيلها وهي لم تلغ".

وكان أوستن قد قام في وقت سابق بجولة في منطقة الخليج الفارسي، زار خلالها قطر والبحرين والكويت لتقديم الشكر للشركاء على إسهامهم في إجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" من أفغانستان.

ولم يزر السعودية خلافا لما كان مقررا في البداية، وتم الإعلان عن تأجيل الزيارة.
مصدر : وكالات
رقم : 953746
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