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الثلاثاء 14 أيلول 2021 ساعة 15:24

مقتل أحد متزعمي الجماعات المسلحة وعنصرين آخرين في عفرين بريف حلب

مقتل أحد متزعمي الجماعات المسلحة وعنصرين آخرين في عفرين بريف حلب
ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن "عبوة ناسفة انفجرت بإحدى سيارات مرتزقة الاحتلال التركي في بلدة راجو بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي ما أسفر عن مقتل أحد متزعمي ما يسمى فرقة الحمزة وإرهابيين اثنين ووقوع أضرار كبيرة بمكان الانفجار".

ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من "قوات الاحتلال التركي ومرتزقته انتشرت في المكان وطوقت محيط الانفجار".

وتشهد المناطق التي تحتلها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تصاعداً في عمليات الاقتتال فيما بينها نتيجة الصراعات لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين والسيطرة على المعابر والطرق.
رقم : 953792
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