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الثلاثاء 14 أيلول 2021 ساعة 16:29

قطر: عزل الحكومة الحالية في أفغانستان ليس حلا والحوار هو السبيل الوحيد

قطر: عزل الحكومة الحالية في أفغانستان ليس حلا والحوار هو السبيل الوحيد
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري "ناقشنا ضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع التطورات في أفغانستان وأهمية الموقف الدولي الموحد بشأن المساعدات".

وأضاف "أكدنا أهمية فصل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان عن أي موقف سياسي"، مشيراً إلى أن قطر عملت مع تركيا "لإعادة تأهيل مطار كابول وما زالت هناك صعوبات فنية ونحتاج أيضاً إلى اتفاق بهذا الشأن".

وأشار إلى أنه تمت مناقشة القضية الفلسطينية وأهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ضمن حل الدولتين، إضافة إلى التعاون بين قطر وإسبانيا، ولا سيما على صعيد تعزيز الشراكة الاقتصادية.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني إنّ بلاده قلقة إزاء الوضع الراهن في أفغانستان، لافتاً إلى أن إسبانيا ستواصل التعاون مع دول الجوار في الشأن ذاته.

وأوضح أنّ هناك إجماعاً أوروبياً على "حرية السفر لمن عملوا معنا.. نريد ضمان وصول المساعدات إلى أفغانستان وضمان حقوق الإنسان".

على صعيد آخر، قال الوزير الإسباني: "نأمل استقبال أمير قطر في إسبانيا قريباً، وقد أثنينا على تحضيرات كأس العالم"، مشيداً بالدور القطري في استقرار أفغانستان وإعادة تشغيل مطار كابول.
مصدر : وكالات
رقم : 953810
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