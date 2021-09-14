الرئيس رئیسي: يجب اتخاذ تدابير فعالة لاستقرار السوق

وشدد آية الله رئيسي في الاجتماع السادس للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة لوزاراتي صناعة التعدين والتجارة والجهاد الزراعي على التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل لحل مشاكل المعيشة اليومية للشعب الایراني.



ودعا الوزراء المعنيين و اللجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة إلى إعداد خطط وبرامج التحول بمشاركة خبراء ونشطاء اقتصاديين ، ، وشرح أبعادها المختلفة للشعب بعد الموافقة عليها.



كما أصدر تعليماته للنائب الأول للرئيس بمتابعة النظام التجاري الشامل في الوقت المناسب.



ووصف الحكومة بأنها المراقب الرئيسي في السوق قائلا "يتوقع الشعب تغييرا ملموسا في اقتصاد البلاد ومعيشتهم من خلال إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية المهمة.



وناقش هذا الاجتماع موضوع "السياسة التجارية" و "سبل زيادة وتنمية الصادرات غير النفطية".



وتهدف إيران إلى زيادة الصادرات غير النفطية من 35 مليار دولار إلى 70 مليار دولار وفقا لخطة وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ، فهي تتطلب إصلاح هيكل ولوائح التصدير وزيادة سلة السلع المتطورة القائمة على المعرفة ، الى جانب تعزيز الأسواق الحدودیة.



وتمت في اجتماع اليوم مناقشة 14 مشروعًا للبنية التحتية وطرق التجارة الخاصة بين إيران والدول المستهدفة لتنفيذ هذه الخطط.