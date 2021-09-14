مع استمرار التصعيد الصهيوني.. غزة على صفيح ساخن

وزعمت قناة كان الإسرائيلية إن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية ما أسمتها "معلومات دقيقة" تفيد بأن أحد الأسيرين يوجد حاليا في الضفة الغربية المحتلة، أما الآخر فما يزال في فلسطين المحتلة.



ووفقا للقناة، فقد جرى البحث منذ صباح الاثنين عن أحد الأسيرين في مرج بن عامر (عيميق يزرعئيل) ضمن حدود مدينة حيفا (شمال).



وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التمشيط في منطقة الجدار الفاصل بمدينة أم الفحم (شمال) تجاه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، علما بأن المسافة بين أم الفحم وجنين حوالي 25 كيلومترا.



وقالت القناة إن قوات الاحتلال تعتقد أن الأسير الموجود في الأراضي المحتلة سيحاول خلال الساعات القليلة المقبلة العبور إلى الضفة المحتلة ، على حد زعم القناة .



وفي وقت سابق، زعمت رواية "إسرائيلية" أخرى إلى أن الأسيرين كممجي ونفيعات تمكنا من الوصول للضفة الغربية ومخيم جنين.



وحذر ناشطون فلسطينيون من تداول الرواية الإسرائيلية بشأن وجود الأسيرين في جنين والانسياق وراءها، بسبب أنها قد تستهدف طمأنة الأسرى لرصد تحركاتهم.



وفي سياق متصل تسود حالة من الغموض، على الوضع الصحي للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، بعد تحرير أنفسهم من سجن جلبوع.



ونقلت مصادر رسمية عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن الاحتلال تعمد التعتيم على الوضع الصحي للأسرى الأربعة.



وأضاف أبو بكر، أن كافة الأنباء التي تردنا عن أوضاع الأسرى الأربعة نعرفها من خلال الإعلام الإسرائيلي فقط، ويرفض الاحتلال زيارة المحامين لهم، أو إطلاعنا على أوضاعهم الصحية.



وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أبلغتهم بأنها ستعقد جلسة محاكمة لهؤلاء الأسرى في التاسع عشر من الشهر الجاري، ومن خلالها يمكنكم معرفة وضعهم الصحي، لافتا إلى أن الهيئة أوكلت مهمة الدفاع عن الأسرى الأربعة لستة محامين.



ومع مواصلة الاحتلال البحث عن اثنين من المحررين، قال كاتب إسرائيلي إن الأوضاع الأمنية تقترب من نقطة الغليان، في ظل استمرار هجمات ومحاولات الطعن بالسكاكين، ما يجعل التوترات الأمنية تتصاعد الآن تحت السطح.



وأشارت المصادر إلى أنَّ كبار مسؤولي حركة "الجهاد الإسلامي" هدَّدوا علنًا أنَّه إذا اعتُقل الأسيريْن أو قُتلا خلال اعتقالهما، فإنهم سيردون بشكلٍ استثنائيٍ بإطلاق صواريخ نحو الكيان الصهيوني.



وبحسب موقع "والاه" أنَّ التقدير في جيش الاحتلال يزداد حول دخول أحد الأسرى إلى مخيم جنين، ما يُلزم الجيش القيام بعمليةٍ عسكريةٍ واسعةٍ لاعتقاله، ما قد يجرُّ إلى ردٍ من قطاع غزة.



ويأخذ جيش الاحتلال التهديدات على محمل الجد وبدأ الاستعداد لاحتمال حدوث تدهورٍ أمنيٍ سريع، يمكن أن يبدأ بإطلاق الصواريخ بطريقة تتطلب"رداً مؤلماً" ضد أهداف "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بحسب وصفهم.



وفي أعقاب الاجتماع بين رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت والرئيس المصري السيسي، قال مسؤولون أمنيون أنَّ التدخل المصري قد يلين الأجواء في القطاع، لكن ليس لفترة طويلة.