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الثلاثاء 14 أيلول 2021 ساعة 17:41
العميد مهدي فرحي نائبا لوزير الدفاع الإيراني
وشغل العميد فرحي في السنوات الأخيرة منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية والصناعية، ورئيس منظمة الصناعات الدفاعية والجوفضائية بوزارة الدفاع، وكذلك آمر مقر تدريب أفراد القوات المسلحة.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
953821
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