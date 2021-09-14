حماس: ثورة شعبنا ستتواصل للدفاع عن الأسرى ووقف العدوان عليهم

وحذر بدران في تصريح صحفي، الاحتلال من مواصلة عدوانه على الأسرى في السجون، وأسرى نفق الحرية المعاد اعتقالهم في زنازين التحقيق، مبيناً أن ثورة شعبنا ستتواصل للدفاع عن الأسرى ووقف العدوان عليهم مهما كانت التضحية.



ودعا بدران المؤسسات الحقوقية كافة إلى فضح جريمة الاحتلال في سجن جلبوع قسم ٣، والاعتداء المتواصل لمدة ٥ ساعات بالضرب على الأسرى وهم مقيدو الأيدي والأرجل، مشيراً إلى أن الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية، وتخالف القوانين الدولية.



وبارك بدران العمليات البطولية التي نفذها المقاومون الأبطال في القدس المحتلة وجنين ورام الله، مبيناً أنه على العدو أن يعلم أن حرية الأسرى وحمايتهم على رأس سلم أولويات قيادة المقاومة.