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الثلاثاء 14 أيلول 2021 ساعة 20:13

البحرين وموقف شعبي ثابت من التطبيع

البحرين وموقف شعبي ثابت من التطبيع
وشهدت مناطق كرباباد والسهلة الشمالية والبلاد القديم وسترة، حراكًا شعبيًا رافضًا للتطبيع ضمن البرنامج الذي أعلنته المعارضة تحت شعار "بحرينيون ضد التطبيع" حيث ردد المتظاهرون شعارات تضامنية مع فلسطين والقضية الفلسطينية رافضين لتطبيع النظام البحريني.

وفي سياق غير بعيد، أضرم ملثمون النار في جهاز الصراف الآلي التابع لبنك البحرين الوطني في منطقة سماهيج بمحافظة المحرق، ما تسبّب باحتراقه.

وبحسب المعلومات، البنك المذكور كان قد وقع مذكرة تفاهم مع مصرفيْ هبوعليم وليؤمي الإسرائيليين للتعاون في المجال المصرفي بين المنامة و"تل أبيب".

وكانت دعت قوى المعارضة البحرينية وأبرزها "ائتلاف الرابع عشر من فبراير"، الى المشاركة في الفعاليات المنددة بصفقة التطبيع في المناطق البحرينية.

ويرى مراقبون أن النظام البحريني يتابع سقوطه الأخلاقي الى أبشع المراتب وأعمقها وأكثرها قذارة فلا يكتفي بالتنكيل بمعارضيه ومنعهم عن أبسط حقوقهم بل يوغل في التطبيع والاستهتار بمشاعر المسلمين فقط وفقط نكاية بشعبه ومحاولة منه النيل من عقائدهم فيعمق جراح المسلمين ويسكب الملح عليها ليصرخوا أكثر وأكثر.

بوقاحة لا مثيل لها أعلن سفير المنامة في تل ابيب قبل تقديم أوراق اعتماده عن أنه فخور بخطوة حكام بلاده الشجاعة (كما وصفها)، وانه سيقدم أوراق اعتماده كسفير لمملكة ‫البحرين لدى "دولة إسرائيل" حيث يصادف اليوم الذكرى الأولى لتوقيع "اتفاقيات ابراهيم" في إشارة الى اتفاق التطبيع المذل مع الكيان الاسرائيلي.

السقوط الاخلاقي للسفير البحريني خالد يوسف الجلاهمة لم تأتِ من فراغ فقبل اقل من 3 اسابيع افتخر المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد آل خليفة بنشر صور لصلاة وتراتيل يهودية في الكنيس اليهودي بالعاصمة البحرينية المنامة بعد 74 عاما من إغلاق الكنيس.

والمشكلة ليس في ترميم الكنيس الذي كلف (159 الف دولار من خزينة الدولة)، ولا تجديده لكي يقوم نحو 50 يهوديا موجودون في البحرين لممارسة طقوسها، بل في ان المنامة تمنع مئات آلاف البحارنة من إقامة مراسم عاشوراء وعزاء الامام الحسين بل وهدمت مساجدهم بل وهدمت معلما عريقا في وسط المنامة (دوار اللؤلؤة) فقط لأنه أصبح رمزا للمتظاهرين.

المشكلة في ان آل خليفة يقومون بما يقومون به نكاية بشعبهم لانه طالب بحقوقه، يريدون ان يقولوا للبحارنة أنتم أسرى لدينا ولا حقوق لديكم، 50 يهوديا بآلاف منكم.

وقاحة وسفاهة هذا النظام تجاوزت الحدود وهو مستعد لإغاظة كل مسلمي العالم، كي يؤذي شعبه ويجرح مشاعره كشعب مسلم لا كمعارضة او مجموعة طالب بالحرية والديمقراطية.

سيجلد التاريخ هذا النظام ولن يسامحه على حماقاته وسيسجله من بين طعنوا المسلمين والقضية الفلسطينية بخنجر مسموم ومن بين من كره شعبه وآذاه حتى في عقائده.
رقم : 953845
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