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الثلاثاء 14 أيلول 2021 ساعة 20:21

رئيسي يؤكد على توظيف الفضاء السيبراني لأهداف تنموية

رئيسي يؤكد على توظيف الفضاء السيبراني لأهداف تنموية
وفي حديثه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الاعلى للفضاء الافتراضي خلال الحكومة الحالية، أشار إبراهيم رئيسي إلى تأثير الفضاء الافتراضي على جميع جوانب حياة المواطنين، وقال: من متطلبات الاستفادة المناسبة من طاقات الفضاء الافتراضي؛ المعرفة التامة بكل إلزاماته وإذا أولينا نظرة دقيقة وصحيحة نحو الفضاء الافتراضي، فسيحصل تطور أساسي في البلاد.

ولفت إلى أنه: ما زالت تفصلنا مسافة بعيدة عن تحقيق أهداف تشكيل المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، و ستبذل الحكومة الحالية جهودها من خلال الاستفادة من آراء الخبراء الناشطين في هذا المجال، لنتمكن من الاستفادة من هذه التقنية بشكل صحيح وفي خدمة رفاهية الشعب وتطوير البلاد.

ودعا رئيسي إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبرى في المجال الرقمي والافتراضي، لافتا إلى أنه: من خلال إيمان الشباب يمكننا رفع مستوى القوة السايبرية لإيران، والاستفادة من هذا الفضاء الآمن لمصلحة الجماهير.
رقم : 953847
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