الداخلية العراقية تحسم حظر التجوال في يوم الانتخابات

وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في تصريح متلفز انه:"لن يكون هنالك حظراً للتجوال او قطوعات في يوم الانتخابات وستكون هنالك حرية لتنقل المواطنين".



وامد معن :"اكتمال كافة الاستعدادات والاجراءات والخطط الكفيلة لحماية مراكزو الاقتراع وكل مايتعلق بأمن الانتخابات".



وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، ان القوات الأمنية ستدخل حالة الإنذار في العملية الانتخابية وستكون بمستوى المسؤولية".



وكان معن قد اكد مشاركة عدة لجان أمنية شاركت في الإجراءات الأمنية الخاصة في الانتخابات المقبلة، وامتلاك القدرة بالتعامل مع جميع الخروقات المتوقعة مهما كان حجمها.