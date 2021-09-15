غارة جوية تستهدف الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا

وقال مصدر إن الطائرات المسيرة استهدفت آليتين تابعتين للحشد الشعبي بأربعة صواريخ، ما أدى الى احتراقهما بالكامل؛ مشيراً الى أن الآليتين كانتا متمركزتين في اطار الجهوزية لمنع تسلل ارهابيي "داعشط من سوريا الى العراق وبالعكس.



وقالت وسائل إعلام عراقية إن الخسائر اقتصرت على الماديات، دون أن ترد أنباء عن خسائر بشرية، وأوضحت بانه تم تدمير 3 عربات للحشد الشعبي وكاميرا حرارية كانت تستخدم كرصد ومراقبة للشريط الحدودي مع سوريا.



وأشارت الى أن الطيران الأميركي حلّق بعد الضربة الجوية في سماء المنطقة.



وخوفا من رد فصائل المقاومة العراقية، نفى الاحتلال الاميركي أي علاقة له بالقصف على الحدود السورية العراقية.



وقال المتحدث باسم التحالف الاميركي، في بيان مقتضب "يمكن أن نؤكد أننا لم نشن غارات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر 2021".