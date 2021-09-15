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الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 07:39

ترامب: إدارة بايدن نقلت إرهابيين إلى الولايات المتحدة من أفغانستان

ترامب: إدارة بايدن نقلت إرهابيين إلى الولايات المتحدة من أفغانستان
وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، إنه "لم تكن هناك حرب، بغض النظر عن الانتصار أو الخسارة أو التعادل، وأنتم تنقلون الجميع إلى بلادكم... وهذا عدد كبير من الناس وهناك كلفة باهظة الآن، ويدور الحديث عن مليارات الدولارات".

وحذر ترامب من خطر محتمل على الأمن القومي الأمريكي جراء استقبال الأفغان على الأراضي الأمريكية.

وقال إن "إعادة التوطين هو الأمر الأسوأ ولم يكن هناك أي تأكد... وهذه قد تكون مجموعة من الأشخاص الشرسين لأنهم تمكنوا من ركوب الطائرة بالقوة".

وتابع: "هل يعني ذلك أن هناك إرهابيين؟ بالطبع".

وأضاف: "أخذوا بعض الأشخاص السيئين على متن تلك الطائرات ووزعوهم على العالم، وكلهم يأتون إلى الولايات المتحدة، لأن باقي العالم رفض استقبالهم... ويعتزم باقي العالم إرسالهم إلى الولايات المتحدة وسيطلبون منا أموالا هائلة مقابل مساعدتهم لنا، وهذا أمر لا نهاية له".

وحتى الآن حددت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 44 شخصا ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان أشخاصا قد يمثلون خطرا على أمن الولايات المتحدة.

وقررت واشنطن استخدام قاعدة أمريكية في كوسوفو لاستقبال الأفغان مؤقتا حتى التأكد من هوياتهم والسماح لهم بدخول الأراضي الأمريكية أو رفضه، حيث قد يتم ترحيل من ترفض الولايات المتحدة استقبالهم إلى أفغانستان.
مصدر : وكالات
رقم : 953911
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