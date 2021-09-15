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الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 07:41

ايران تهدف الى رفع توليد الطاقة الكهروذرية الى 8 آلاف ميغاواط

ايران تهدف الى رفع توليد الطاقة الكهروذرية الى 8 آلاف ميغاواط
وقال اسلامي في تصريح ادلى به مساء الثلاثاء على هامش اجتماعه بممثل الولي الفقيه وامام جمعة مدينة بوشهر: انه وبغية الوصول الى هذا الهدف ينبغي انشاء عدد اخر من المحطات النووية في البلاد.

واضاف: انه بناء على ذلك سيتم قريبا توظيف استثمارات عن طريق مختلف الاليات وبالاستفادة من الطاقات الداخلية والشركات الدولية الكبرى للوصول الى توليد 8 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية.

واكد اسلامي ان الطاقة الذرية تعد طاقة نظيفة واحدى الحاجات الملحة والعاجلة لحاضر ومستقبل البلاد ولابد من تطويرها لزيادة توليد الكهرباء واضاف: ان الكهرباء المولد في محطة بوشهر يبلغ 1000 ميغاواط حيث يجري ضخه في شبكة الكهرباء العامة في البلاد علما بان بنيتنا التحتية هي وفق المعايير الدولية والادارة المهنية الكفوءة.

واوضح بان توليد الوحدة الاولى بمحطة بوشهر تجاوز 50 مليار كيلوواط/ساعة خلال الاسبوعين الاخيرين وقال بشان الوحدتين الثانية والثالثة في المحطة: رغم وجود تاخر في انشاء هاتين الوحدتين الا ان اعمالهما الانشائية جارية في الوقت الحاضر وتبذل الجهود لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق الجدولة الزمنية المحددة.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي اعلن بان هنالك في جدول الاعمال برنامجا منسجما لتطوير انشطة العلوم النووية بتصاميم ايرانية.

وقال اسلامي في تصريحه خلال اجتماعه مساء الثلاثاء بامام جمعة مدينة بوشهر جنوب البلاد: ان تطوير استعمالات الاشعة النووية في انتاج المحاصيل الزراعية سيساعد هذا القطاع بصورة ملحوظة ويؤدي الى خفض المشاكل التي يواجهه.

واكد ضرورة الاسراع في تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية واضاف: ان احدى مهمات منظمة الطاقة الذرية الايرانية هي انتاج المنتوجات المعرفية وتطوير استعمالات العلوم النووية على مستوى واسع النطاق.

واعتبر رفع مستوى جودة المحاصيل الزراعية الى مستويات قياسية بانه يعد من المزايا الاقتصادية والاستراتيجية للصناعة النووية واضاف: ان الاستفادة من الصناعة النووية في سياق ترويج وتوسيع الزراعة الحديثة يعد من البرامج المهمة للمنظمة.

كما اعتبر اسلامي تطوير الادوية المشعة والمختبرات ذات الصلة ومراكز الزراعة النووية من برامج منظمة الطاقة الذرية وقال: ان التكنولوجيا النووية تعد احد عناصر النمو والتقدم لذا فان العدو يعارض تقدم ايران في العلوم النووية ويمنع دراسة الطلبة الجامعيين الايرانيين في الفروع النووية في الجامعات العالمية المرموقة.
رقم : 953912
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