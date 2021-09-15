إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في نابلس وبيت لحم

وأفاد مدير مركز الطوارئ والإسعاف في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن من المصابين 4 بالرصاص "المطاطي"، و16 بحالات اختناق، و2 جراء السقوط خلال مطاردة الاحتلال للمواطنين.



كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت عند مدخل بيت لحم الشمالي.



وأفادت مصادر أمنية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين تظاهروا إسنادا للأسرى، وكذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمالا؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا.