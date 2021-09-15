ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟

ارتبطت قضية إزالة الألغام في البلاد بالجهود الطويلة والدؤوبة لوحدات الهدم خلال فترة الدفاع المقدس في ساحة المعركة واستمرار هذا المسار في فترة ما بعد الحرب لتطهير الأراضي الملغومة، ولكن في ميدان الكشف عن الألغام البحرية وإبطال مفعولها أو تدميرها، خطت مؤسسة الدفاع البحري خطوات كبيرة ومهمة هذا العام. في أواخر يونيو من هذا العام، انضمت سفينة جمهورية إيران الإسلامية، دينا، وغواصة الكاسحة للألغام شاهين إلى البحرية. باستخدام نمط تصميم القارب والاستخدام العالي للمواد المركبة في بدنها، فإن كاسحة ألغام شاهين هي سفينة سريعة المناورة ذات مستوى منخفض من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وهو أحد العوامل المهمة في مواجهة وتحييد الألغام.



ولكن بالكشف عن الصور المتعلقة بهذه السفينة، تحولت العيون إلى نظام آلي مركب خلف السفينة، وغالبًا ما يتم اختصار هذه الأنظمة على أنها ROV أوROUV، والتي تعني مركبة ذات تحكم عن بعد تحت الماء. وبسرعة في الفضاء المجازى، أعلن بعض الخبراء الأجانب، مستشهدين بهذه الصور، أن القوات المسلحة لبلدنا قد اكتسبت واستخدمت نظامًا آليًا أجنبيًا تحت الماء مصممًا لاكتشاف الألغام البحرية أو إبطال مفعولها أو تدميرها. قدمت هذه المصادر النظام باسم Pluto Plus الذي صنعته شركة Gaymarine srl الإيطالية. للوهلة الأولى، من خلال مقارنة النظام المثبت على سفينة شاهين والنظام الإيطالي المعني، سترى أوجه تشابه واضحة بين النظامين. لكن هل اشترت إيران حقًا النظام الإيطالي؟



من ضغط العقوبات إلى عمل المهندسين الداخليين لبناء عينات داخلية



خلال البرامج المتعلقة بالاحتفال بيوم الصناعة الدفاعية (21 أغسطس من هذا العام)، أثيرت نقاط مهمة في برنامج الليلة الرئيسي لشبكة خبر، والذي حضره أمير شاهرخ شهرام، رئيس منظمة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع. وأمير راستغاري، رئيس المنظمة البحرية بوزارة الدفاع، أثيرت نقاط مهمة، إحداها كانت نفس الغواصة. وفقًا لأمير راستيغاري، قبل حوالي عامين، خلال معرض دفاع أجنبي، لاحظ فريق من بلدنا النظام المطلوب وقدم عرضًا لشرائه حتى تتمكن بلادنا من تحقيق هذا النظام بشكل أسرع.



مع تقدم المفاوضات بين الجانبين أثيرت قضية العقوبات ورفض الجانب الخارجي تسليم المنتج لإيران. في الخطوة التالية، أرسل فريق من تجار الأسلحة رسالة إلى الجانب الإيراني وأعلنوا أنهم مستعدون لتسليم هذا النظام، الذي يكلف عادة حوالي مليون يورو، لإيران مقابل 4 ملايين يورو. بسبب ارتفاع السعر، تم حذف خيار الشراء الأجنبي من جدول الأعمال وتنشيط مناقشة الإنتاج المحلي. وأشار أمير راستغاري أيضًا إلى أن السفينة استخدمت محركات خاصة من سلسلةBLDC ، والتي كانت تستخدم سابقًا لعائلة غواصة غدير.



محركات BLDC (Brushless DC motor) هي نوع من المحركات المتزامنة. هذا يعني أن المجالات المغناطيسية تتولد في العضو الدوار والجزء الثابت بنفس التردد. لا تنزلق المحركات الكهربائية التي تعمل بالتيار المستمر بدون فرشات بمعنى أن المحركات الحثية تفعل ذلك. تتوفر محركات BLDC في أنواع أحادية الطور وثنائية الطور وثلاثية الطور.



هذه المحركات أصغر من المحركات الإلكترونية التقليدية، وهي مناسبة لغواصة صغيرة. في الوقت نفسه، ينتج هذا المحرك، بحجمه الصغير هذا، مزيدًا من الكفاءة والقوة، وبسبب عدم وجود فرشاة، فهو أكثر هدوءًا من الموديلات المعتادة للمحركات الإلكترونية. ميزة أخرى لهذا النوع من المحركات هي قلة الحاجة للصيانة، ما يقلل بشكل كبير من وقت وتكلفة الإصلاح. البطاريات والأنظمة البصرية المستخدمة في هذا النظام مصنوعة أيضًا وتستخدم من قبل الصناعات الدفاعية في البلاد.



في ظل ظروف التشغيل العادية، يقترب الروبوت من اللغم ويستخدم ذراعه الآلية لكسر سلاسل الحجز، وعندما يصل اللغم إلى سطح الماء، يتم تدميره بواسطة نظام أسلحة مثبت على السفن في المنطقة، أو في أي مكان. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيقوم الروبوت بتدمير اللغم تحت الماء عن طريق ربط العبوات المتفجرة باللغم المطلوب والابتعاد عنه.



ووفقًا للمعلومات الأخرى التي أعلنها أمير راستغاري، يمكن لهذه الغواصة الغير المأهولة أن تتحرك على بعد عدة آلاف من الأمتار من وحدة التحكم وتصل إلى عمق 400 متر. فيما يتعلق بعمق الهبوط، فإن روبوت الغواصة الإيراني له نفس مواصفات المنتج الإيطالي على مستوى عالمي. وبالنظر إلى أوجه الشبه العديدة في المظهر بين العينة الإيرانية والإيطالية، يمكن تحديد المواصفات على النحو التالي: الطول حوالي 2 متر و25 سم، والعرض 58 سم، والوزن الإجمالي 320 كجم، وسعة الشحن 100 كجم. تبلغ مدة الإقامة تحت الماء حوالي ساعتين والسرعة النهائية حوالي 11 كيلومترًا في الساعة.



من وجهة نظر عامة، ينبغي القول إن ما تم إنجازه في هذا القطاع هو خطوة مهمة ليس فقط في مجال قدرة قواة المسلحة على إزالة الألغام، ولكن أيضًا خطوة مهمة في تطوير القدرات غير المأهولة تحت السطح، والتي تعد واحدة من ركائز القوة. على الرغم من أن بلدنا قلل من سرعة الوصول إلى هذا المنتج المهم، ولكن أخيرًا، القدرة التقنية والصناعية على بناء هذا المنتج المهم وتطوير محرك خاص في إيران، جدير بالذكر أن العقوبات في المجال العسكري كانت فرصة مهمة وكبيرة للخبراء الإيرانيين.