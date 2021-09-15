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الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 08:44

آية الله عيسى قاسم يشيد بموقف الاستاذ حسن مشيمع

آية الله عيسى قاسم يشيد بموقف الاستاذ حسن مشيمع
وغرد حساب آية الله الشيخ عيسى قاسم في تويتر قائلاً:"شكرًا للأستاذ حسن مشيمع على موقفه المشرِّف، وتقديمه لقضيّة شعبِهِ -وقضيّتِهِ- على حاجته الملحّة للخروج من السجن ومراعاة صحّته. والسجونُ والمنافي وكلُّ السّاحة البحرينية مليئةٌ بمثل هذا الصُّمود".

ورفض قائد المعارضة السياسية في البحرين حسن مشيمع شروط الإفراج عنه واصفا إياها بـ"المذلة".

وفي رسالة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيۤ إِلَيْهِ"، شدد حسن مشيمع على رفضه "التنازل عن أي من حقوقه الأساسية أو القبول بشروط مسبقة مقابل الإفراج عنه".

واستعرض المعارض في الرسالة التي نشرتها عائلته تفاصيل موقفه من العرض الذي قدم له من قبل السلطات في المنامة.

وأوضح حسن مشميع الذي يقبع في السجن منذ عقد من الزمن أن "ما يتعرض له محنة كبيرة، لكن الأمر هان عليه بالصبر، شأن عدد من إخوانه المعتقلين".

وأكد أنه من هذا المنطلق وبوضوح تام، يعلن أنه "إن خُيِّر بين حرية مكبلة وذليلة ومشروطة، أو البقاء في السجن، فالأفضل الأخير".

ويأتي هذا الموقف ليؤكد تفاصيل كشفتها عائلة مشيمع من أنه يرفض عفوا ملكيا مشروطا، ويؤكد على حقه بالحصول على الحرية من دون قيد.
رقم : 953924
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