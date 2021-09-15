إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد

وأوضح قوسيان مقدم في تصريح نقلته وكالة أنباء "تسنيم"، "من المقرر وصول الشحنة 21 من لقاح كورونا، بما في ذلك 5 ملايين لقاح سينوفارم غدا الخميس"، مضيفاً "مع وصول هذه الشحنة سيصل عدد اللقاحات التي يستوردها الهلال الأحمر إلى أكثر من 35 مليون جرعة".



كما أشار قوسيان مقدم إلى وصول لقاح كورونا لمن هم دون سن الـ 20 والطلاب وقال: طبعا لم يتم الحصول على التصاريح اللازمة للقاح الكورونا لهذه الفئة من المجتمع حتى الآن، وإذا تمت الإجراءات اللازمة، فهذه الشحنة ستدخل البلاد في أكتوبر".



وقال "اللقاحات المخصصة للطلاب جرعة واحدة وستشمل النساء الحوامل"، مبيناً "شحنة أخرى من 5 ملايين لقاح كورونا ستدخل البلاد في سبتمبر وستستمر هذه العملية في أكتوبر".



وسارعت حكومة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي في الأيام الماضية بوتيرة استيراد اللقاحات من الخارج ومضاعفة الانتاج الداخلي الأمر الذي زاد من عمليات التطعيم في البلاد.



وحتى يوم أمس الثلاثاء بلغ عدد اللقاحات المحقونة في إيران قرابة 38 مليون جرعة بينها 12 مليون و772 ألف و767 جرعة ثانية.



