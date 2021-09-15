الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 11:20

وزير الخارجية اليمني يرد على ادعاءات مديرة المخابرات الأمريكية

وزير الخارجية اليمني يرد على ادعاءات مديرة المخابرات الأمريكية
وأكد شرف أن هذا الموقف المتوقّع من جناح المتطرّفين في الإدارة الأمريكية ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام بعد الفشل الذريع للسياسة العسكرية والأمنية الأمريكية في أفغانستان، وذلك باختلاق أعذار وأسباب وهمية للإعداد لحرب جديدة ضد ما يسمى بالإرهاب، لخداع وإقناع الشارع والكونجرس الأمريكي بدخول حرب جديدة تتجاوز المحيط الأطلسي.

وقال: "إن مجرد سحب مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأمريكية المتعددة الجدد، ملفات الأرشيف الخاصة بحوادث إرهابية، خلال العشرين السنة الماضية، لا يعطي الحق ولا المشروعية لأي مسؤول في الإدارة الأمريكية لاختلاق مبررات واهية لوصم أي دولة أو شعب بأنه مصدر قادم للإرهاب، خاصة بعد فشل سيناريو الفيلم الأمريكي في أفغانستان".

وذكّر وزير الخارجية اليمني الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتعهده أمام ناخبيه قبل وبعد الانتخابات، أن من ضمن أولوية إدارته إنهاء الحرب على اليمن، وتحقيق سلام عادل ودائم.

وأضاف: "لكن، وعلى ما يبدو أن هناك من المتطرّفين في طاقم إدارته الديمقراطية يعملون على تجهيز وتبنّي مشروع ما يسمى 'بالحرب القادمة ضد الإرهاب' في الدول التي ذكرتها مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، في محاولة لاستمرار التدخل في شؤون الدول، ودعم صناعة الحرب وتجار الحروب".

وجدد شرف التأكيد على أن اليمن ليس مصدراً للإرهاب، ولن يكون موئلا لأي منظمات أو جماعات إرهابية.

وقال: "لدى اليمن من القوّة والقدرة، ما يمكّنه من مواجهة أي إرهاب محتمل في حدوده والبحر الأحمر، وأنه مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي للمشاركة في مكافحة كل أشكال الإرهاب وصوره، ونؤكد للعالم أجمع أنه لا مكان للإرهاب في اليمن".

وأضاف: "بدلا من توزيع الاتهامات، بإمكان مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أن تطلب تقريراً عن دعم تحالف العدوان للجماعات والمليشيات المتطرفة في اليمن، بالإضافة إلى تكليف محللي وراسمي سياسة الاستخبارات الأمريكية بدراسة جدوى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، لتسهيل دخول احتياجات الشعب اليمني المحاصر من المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وستجد أن إنهاء العدوان ورفع الحصار وفتح المطارات والموانئ سيعزز فرص الأمن والاستقرار ومحاربة أي شكل محتمل من أشكال الإرهاب، بدلًا من إيجاد مبررات لفشل الإدارة الأمريكية الحالية، والعودة لأسطوانة محاربة الإرهاب في اليمن".
مصدر : وكالات
رقم : 953967
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
15 أيلول 2021
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
15 أيلول 2021
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
15 أيلول 2021
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
15 أيلول 2021
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
15 أيلول 2021
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
15 أيلول 2021
معادلة ردع العدو تتفوّق مجدّدًا.. عجزٌ اسرائيلي واضح كالشمس
معادلة ردع العدو تتفوّق مجدّدًا.. عجزٌ اسرائيلي واضح كالشمس
14 أيلول 2021
تقييم حجم تمثيل التيارات السياسية في الحكومة اللبنانية الجديدة
تقييم حجم تمثيل التيارات السياسية في الحكومة اللبنانية الجديدة
14 أيلول 2021
ما هي الرسالة المهمة للهجمات اليمنية على عدة أجزاء من الأراضي السعودية؟
ما هي الرسالة المهمة للهجمات اليمنية على عدة أجزاء من الأراضي السعودية؟
14 أيلول 2021
التهديدات والمصالح مشتركة لإيران وطاجيكستان
التهديدات والمصالح مشتركة لإيران وطاجيكستان
14 أيلول 2021
عدن: مرتزقة العدوان يرتكبون 643 جريمة منها 87 اعتقال بحق المسافرين
عدن: مرتزقة العدوان يرتكبون 643 جريمة منها 87 اعتقال بحق المسافرين
14 أيلول 2021
امير عبداللهيان: اميركا وراء عدم الاستقرار في افغانستان
امير عبداللهيان: اميركا وراء عدم الاستقرار في افغانستان
14 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟