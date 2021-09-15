استخبارات الحشد تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف الزيارة الأربعينية

ونجحت المعاونية بالاطاحة بشبكة ارهابية لداعش كانت تنوي استهداف زوار الامام الحسين (ع) خلال الزيارة الاربعينية في قاطع جنوب بغداد حيث تم خلال العملية اعتقال الشبكة التابعة للتنظيم والمتكونة من مسؤول مفارز التنفيذ في قاطع جنوب بغداد ومسؤول مفارز ضمن منطقة اللطيفية.



وكانت المفارز الارهابية تنوي ايضا تفجير ابراج الطاقة الكهربائية في جنوب بغداد.



ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي جميع المواطنين للإبلاغ عن جميع الشبهات والجهات والعناصر التي تعبث بأمن الدولة ومواطنيها عبر الرقم المجاني الساخن ٤٨١.