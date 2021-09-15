الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 14:36
حركة الوفاق البحرينية في ذكرى اتفاقية العار:

إجماع بحريني غير مسبوق في رفض التطبيع

إجماع بحريني غير مسبوق في رفض التطبيع
وأضافت الحركة في بيان: إن الاجماع الشعبي الوطني الذي يتمسك بفلسطين وكل حبة تراب فيها يعبر عن موقف البحرين الحقيقي والثابت في ان كل ما لا يعبر عن ارادة الشعب ويعبر عن عداء لقيمه وقضاياه هو ساقط وبلا قيمة وان استمرار هذه المغامرة يجعل من النظام معزولاً ومفصولاً عن ارادة الشعب وقراره وخياره الراسخ".

وتابعت الحركة في بيانها:"ولازال شعب البحرين يرفع صوته عالياً ليسمع كل العالم بأنه مع فلسطين والقدس وحقوق الشعب الفلسطيني رغم القمع والتضييق والمنع واستخدام الارهاب الرسمي وتغييب الإعلام وحجبه من نقل الصورة الحقيقية والواقعية لرأي شعب البحرين، وإن الإعلان المشؤوم كشف زيف السلطات البحرينيّة التي تروج أنها حاضنة للتعايش والسلام في الوقت الذي لا تملك ادنى مستوى من التعايش والتسامح مع الشعب وتكتظ سجونها بالمدافعين السلميين عن السلام والمواطنة المتساوية والحقوق وفتح هذا الاتفاق الباب أمام التعاون الأمني والعسكري والفكري والظلامي الخطير والذي يهدد الاستقرار والامن في البحرين والمنطقة والعالم، ويجعل المواطنين البحرينيين في خطر وقلق متزايد ومثير".
رقم : 953987
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
15 أيلول 2021
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
15 أيلول 2021
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
15 أيلول 2021
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
15 أيلول 2021
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
15 أيلول 2021
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
15 أيلول 2021
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
15 أيلول 2021
معادلة ردع العدو تتفوّق مجدّدًا.. عجزٌ اسرائيلي واضح كالشمس
معادلة ردع العدو تتفوّق مجدّدًا.. عجزٌ اسرائيلي واضح كالشمس
14 أيلول 2021
تقييم حجم تمثيل التيارات السياسية في الحكومة اللبنانية الجديدة
تقييم حجم تمثيل التيارات السياسية في الحكومة اللبنانية الجديدة
14 أيلول 2021
ما هي الرسالة المهمة للهجمات اليمنية على عدة أجزاء من الأراضي السعودية؟
ما هي الرسالة المهمة للهجمات اليمنية على عدة أجزاء من الأراضي السعودية؟
14 أيلول 2021
التهديدات والمصالح مشتركة لإيران وطاجيكستان
التهديدات والمصالح مشتركة لإيران وطاجيكستان
14 أيلول 2021
عدن: مرتزقة العدوان يرتكبون 643 جريمة منها 87 اعتقال بحق المسافرين
عدن: مرتزقة العدوان يرتكبون 643 جريمة منها 87 اعتقال بحق المسافرين
14 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟