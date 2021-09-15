العمليات المشتركة ترد على تقرير الاستخبارات الامريكية عن العراق

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي: "داعش في العراق لا يشكل اي تهديد وليس لديه الإمكانية والقدرة على تهديد الأمن العراقي".



وأكد "سيطرة القوات الامنية على حدود العراق ولا توجد اي مشكلة مع أي دولة ومستمرون بملاحقة فلول داعش على الرغم من ان تواجدها لا تمثل أي تهديد".



وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعتبرت العراق واحدا من الدول التي تمثّل "أكبر تهديد" للولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت مديرة الوكالة أفريل هاينز، في المؤتمر السنوي للاستخبارات والأمن القومي بواشنطن، إن أفغانستان لم تعد على قمة اهتمامات الولايات المتحدة بالنسبة للتهديدات الإرهابية الدولية لأمريكا".



وزعمت مديرة الاستخبارات أن "التهديدات الإرهابية من 4 دول عربية، هي الصومال واليمن وسوريا والعراق، وتحديدا داعش، تشكل خطرا أكبر من تلك التي قد تأتي من أفغانستان".



وتابعت: "فيما يتعلق بالوطن، والتهديد الحالي من الجماعات الإرهابية، لا نعطي الأولوية لأفغانستان على رأس قائمة، ما ننظر إليه هو اليمن والصومال وسوريا والعراق، ولداعش، وهنا نرى أكبر تهديد"، على حد قولها.