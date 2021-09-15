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الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 17:21

زاخاروفا تعلق على الهجمات الاعلامية الغربية ضد روسيا

زاخاروفا تعلق على الهجمات الاعلامية الغربية ضد روسيا
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عبر قناة "روسيا 24": "نحن ندرك جيدا أن الهجمات تزداد، لقد زادت كثافتها عدة مرات في المجال الإعلامي السياسي وستتواصل، ونحن مستعدون لذلك".

هذا و أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر ردا من الولايات المتحدة بشأن ما يحدث من تدخل في الشؤون الروسية.

وقال لافروف للصحفيين: "لقد أعطيناه المعلومات (السفير الأمريكي)، إنها معلومات خطيرة. هذا كل ما في الأمر. ننتظر ردّا من الزملاء الأمريكيين، لماذا يحدث هذا".

وأكد لافروف أن وقائع التدخل الأمريكي في الشأن الروسي تتعلق برفض عدد من المنصات الأجنبية إزالة المحتوى المحظور، قائلا: "لن أخوض في التفاصيل حول هذه الحقائق. تتعلق الحقائق برفض عدد من منصات الإنترنت الغربية إزالة المحتوى المحظور. بشكل عام، سأقول ذلك. تم نقل حقائق محددة إلى السفير الأمريكي. أخذ هذه الوثيقة على أنها معلومات وعد بالتحقق منها. صحيح، قال إنه ليس لديهم دليل على أن شخصًا ما ينتهك القانون الروسي".

هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت السفير الأمريكي في موسكو، في وقت سابق، على خلفية التدخل في الشؤون الروسية، وتحديدا في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها نهاية هذا الأسبوع.
مصدر : سبوتنيك
رقم : 954009
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