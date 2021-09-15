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الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 17:22

ايران: لا تتوقعوا ضبط النفس واجراءات بناءة ما دام الحظر مستمرا

ايران: لا تتوقعوا ضبط النفس واجراءات بناءة ما دام الحظر مستمرا
واستعرض "كاظم غريب أبادي" ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ظهر اليوم (الأربعاء) ، التفاصيل المتعلقة بموقف طهران من العودة للمحادثات النووية.

وقال كاظم غريب ابادي"لا نستبعد العودة للمحادثات". لكننا لا نريد التفاوض من اجل التفاوض ".

وأضاف ممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية ان أجواء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيجابية بشكل عام.

وبدأ اجتماع مجلس حكام الوكالة اعماله يوم الاثنين من هذا الأسبوع ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة القادم .

وقال ممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، في كلمته امام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاربعاء، لا تتوقعوا أن تمارس إيران ضبط النفس وتتخذ إجراءات بناءة مادام الحظر مستمرا.

وقال غريب آبادي، ان الولايات المتحدة الأميركية انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 بالانسحاب من الاتفاق النووي واتباع سياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة واستئناف الحظر ، الأمر الذي أثر بشكل مباشر ومدمّر على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، وهو الهدف الرئيسي للاتفاق النووي.

وتابع، وبما أن رفع الحظر وتداعياته في الاتفاق النووي يشكلان أساس رضا إيران عن الاتفاق، فإن الانتهاكات من قبل الولايات المتحدة جعلت هذا الجزء من الاتفاق غير فعال وعديم الفائدة. للأسف، لم يتم التعامل مع هذه المخاوف بشكل صحيح من قبل الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية من أجل إيجاد حلول عملية للتعويض عن انتهاك الاتفاق.

وأوضح غريب ابادي انه طالما استمر الحظر ضد إيران ، فلا تتوقعوا ضبط النفس واجراءات بناءة من إيران". وقال ان أنشطتنا النووية ، بما في ذلك التخصيب على مختلف المستويات وإنتاج وقود السيليكا ، تتم وفقًا لحقوقنا بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي ، وهي أنشطة سلمية بالكامل ، وتخضع للمراقبة والتحقق من قبل الوكالة .

وتابع ممثل إيران انه لذلك ، أنصح هذه الدول بتجنب الخداع والوفاء بتعهداتها التي لم تلتزم بها تجاه الشعب الإيراني فنحن لسنا مدينين لكم .
رقم : 954010
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