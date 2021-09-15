تبون يقر 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام الجزائري

وبعث تبون بهذا الشأن اليوم الأربعاء، رسالة للمشاركين في أشغال الملتقى الوطني للشيخ محمد بن الكبير في ولاية أدرار، قرأها عنه نيابة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يسوف بلمهدي أشاد فيها بالأدوار العلمية والثقافية والاجتماعية للأئمة.



وأضاف تبون في رسالته أن "الإمام جسد معاني المواطنة وهو يأخذ على عاتقه الإسهام في التربية والتعليم تحقيق معاني الحق والعدالة والأمن والإصلاح".



كما قام وزير الشؤون الدينية نيابة عن رئيس الجمهورية بتكريم عدد من علماء الجزائر، بمناسبة أشغال الملتقى الوطني للشيخ محمد بن الكبير في طبعته الـ19 ، بعنوان "الإمام، رسالة دينية وقيمة وطنية" بولاية أدرار.