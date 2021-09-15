اسلامي: ليس بامكان احد وقف انجازات ايران النووية

قال اسلامي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي حول زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران: لقد قدمنا تقريرا حول زيارة غروسي للنواب.



واكد بان البرنامج النووي الايراني الذي هو برنامج سلمي يجب ان يتقدم الى الامام بشفافية كاملة ووفق معايير القوانين مع التاكيد على قانون المبادرة الاستراتيجية وان لا نسمح لاحد بان يتهمنا باننا نتكتم على انشطتنا وقال: ان اعداء ايران الالداء معارضون لتقدم البلاد ولا يطيقون هذه الانجازات. لقد كانوا مكلفين وفق الاتفاق النووي ان يساعدوا ايران الا انهم لم يفعلوا ذلك. ما حققته ايران في المجال النووي كان على اساس الابحاث والتنمية الداخلية وليس بامكان احد وقف هذا الامر.



واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ان هدفنا المهم في جدول اعمالنا ويؤكد عليه قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية هو ايصال حجم الطاقة الكهروذرية المولدة الى 8 آلاف ميغاواط حيث سيشهد الشعب نتائج البرنامج النووي في البلاد ويتحقق في مجالات الصحة والبيئة والزراعة ايضا.



واوضح بان من المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان نتحرك وفق القوانين والمعايير واضاف: ان مجلس الشورى الاسلامي يؤكد على قانون المبادرة الاستراتيجية وبناء عليه فقد شرحنا للجنة الاجواء التي نتابعها في المفاوضات وفي اللقاءات المستقبلية ايضا.



وصرح اسلامي بان الهاجس الاهم للنواب هو ان تكون منظمة الطاقة الذرية الايرانية مصممة على التقدم بالبرامج وان لا تتاخر بسبب الضجيج السياسي المفتعل من قبل المناهضين الذين يستغلون المنظمات الدولية .



وحول كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: انه وفقا لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واجراءات الضمان هنالك كاميرات للوكالة موجودة في الكثير من العمليات وهي حالة طبيعية تطبيق في العالم كله وتشملنا ايضا وكانت موجودة منذ اليوم الاول والان كذلك