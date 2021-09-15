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الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 17:33

انفجار يهز عدن مع تجدد الاحتجاجات

انفجار يهز عدن مع تجدد الاحتجاجات
وافادت مصادر اعلامية ومحلية بدوي الانفجار في الاطراف الشمالية لمدينة عدن وصولا إلى مدينة الحوطة في لحج.

ولم يعرف حتى اللحظة دوافع الانفجار وأسبابه، لكن مكانه يشير إلى احتمال استهداف تجمعات لفصائل الانتقالي التي دفعت في وقت مبكر بتعزيزات من الضالع إلى دارسعد استعدادا للانتشار في مديريات عدن التي تشهد منذ يومين اعمال شغب وفوضى.

ويأتي الانفجار وسط عودة الاحتجاجات في المدينة بعد ليلة دامية جراء محاولة فصائل الانتقالي السيطرة على الاحتجاجات المنددة بتدهور الوضع والمطالبة برحيل الانتقالي والتحالف والشرعية.
رقم : 954016
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