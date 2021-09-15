إضراب شامل لشركات الصرافة في عدن

جمعية الصرافين بعدن دعت في تعميم كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية إلى تنفيذ إضراب شامل اعتباراً من الأربعاء، حتى إشعار اخر .



وقالت الجمعية إن الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة للتحالف السعودي وحكومة هادي من أجل وضع الحلول المناسبة لوقف التدهور الاقتصادي محملة المذكورين كافة المسؤولية والتدهور الحاصل.



يأتي إضراب شركات ومحلات الصرافة في وقت تصاعدت فيه احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة عدن لليوم الثالث تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.



وسجل سعر صرف العملة اليمنية يوم الأربعاء هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية متجاوزا حاجز الألف ومائة ريال للدولار.



وقال متعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال اليمني واصل تراجعه "المخيف" ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء الأربعاء بوصوله إلى 1115 ريالا للدولار للشراء و 1120 ريالا للبيع بعد أن كان عند 1030 ريالا للدولار في مطلع سبتمبر أيلول ، وذلك في أسوأ انهيار تشهده عملة اليمن في تاريخها ومنذ بدء العدوان على اليمن.