الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 21:35

إضراب شامل لشركات الصرافة في عدن

إضراب شامل لشركات الصرافة في عدن
جمعية الصرافين بعدن دعت في تعميم كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية إلى تنفيذ إضراب شامل اعتباراً من الأربعاء، حتى إشعار اخر .

وقالت الجمعية إن الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة للتحالف السعودي وحكومة هادي من أجل وضع الحلول المناسبة لوقف التدهور الاقتصادي محملة المذكورين كافة المسؤولية والتدهور الحاصل.

يأتي إضراب شركات ومحلات الصرافة في وقت تصاعدت فيه احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة عدن لليوم الثالث تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.

وسجل سعر صرف العملة اليمنية يوم الأربعاء هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية متجاوزا حاجز الألف ومائة ريال للدولار.

وقال متعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال اليمني واصل تراجعه "المخيف" ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء الأربعاء بوصوله إلى 1115 ريالا للدولار للشراء و 1120 ريالا للبيع بعد أن كان عند 1030 ريالا للدولار في مطلع سبتمبر أيلول ، وذلك في أسوأ انهيار تشهده عملة اليمن في تاريخها ومنذ بدء العدوان على اليمن.
مصدر : وكالات
رقم : 954043
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
15 أيلول 2021
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
15 أيلول 2021
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
15 أيلول 2021
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
15 أيلول 2021
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
15 أيلول 2021
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
15 أيلول 2021
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
15 أيلول 2021
معادلة ردع العدو تتفوّق مجدّدًا.. عجزٌ اسرائيلي واضح كالشمس
معادلة ردع العدو تتفوّق مجدّدًا.. عجزٌ اسرائيلي واضح كالشمس
14 أيلول 2021
تقييم حجم تمثيل التيارات السياسية في الحكومة اللبنانية الجديدة
تقييم حجم تمثيل التيارات السياسية في الحكومة اللبنانية الجديدة
14 أيلول 2021
ما هي الرسالة المهمة للهجمات اليمنية على عدة أجزاء من الأراضي السعودية؟
ما هي الرسالة المهمة للهجمات اليمنية على عدة أجزاء من الأراضي السعودية؟
14 أيلول 2021
التهديدات والمصالح مشتركة لإيران وطاجيكستان
التهديدات والمصالح مشتركة لإيران وطاجيكستان
14 أيلول 2021
عدن: مرتزقة العدوان يرتكبون 643 جريمة منها 87 اعتقال بحق المسافرين
عدن: مرتزقة العدوان يرتكبون 643 جريمة منها 87 اعتقال بحق المسافرين
14 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟