وقال السيد حسن نصرالله في بيان صادر عن مكتبه : "أرجو من أهلنا الشرفاء والأخوة في حزب الله في منطقة بعلبك الهرمل عدم القيام بأي تجمعات شعبية"



وتابع سيد المقاومة: "لقد اطّلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة، فإنني أولاً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السّنين، وثانياُ أرجو منهم ومن الأخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة... أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم".



يذكر أنه استقبل الامين العام لحركة الأمة اللبنانية الشيخ عبدالله جبري، وفدا من حزب الله في بيروت، استعرض مجمل التطورات المحلية والإقليمية، وتم التأكيد على المبادرة الهامة التي أعلن عنها سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في شأن توفير المحروقات للمؤسسات الإنسانية التي هي أكثر حاجة لهذه المادة، وللمواطنين، مما سيسهم حتما في كسر حلقة الاحتكار السوداء.