الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 أيلول 2021 ساعة 22:19

الخرطوم تستعد لتوقيع اتفاق تطبيع مع الكيان الإسرائيلي في أكتوبر

الخرطوم تستعد لتوقيع اتفاق تطبيع مع الكيان الإسرائيلي في أكتوبر
وذكرت ذلك شبكة "الشرق" السعودية، اليوم الأربعاء، في خبر عن السودان، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أوضحت أن السودان يستعد للتوقيع على اتفاقية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، في البيت الأبيض في غضون أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت المصادر إن المشاورات لا تزال مستمرة لاختيار الشخصيات، المقرر لها أن تشارك في حفل توقيع الاتفاق، مشيرة إلى أن هناك توقعات بأنها ستشهد حضور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفتت الشبكة إلى قول المصادر بأن مشاركة حمدوك والبرهان، إذا تمت، ستعطي انطباعا بأن من وصفته بـ "شركاء الحكم في السودان" على توافق بشأن قضية التطبيع مع "إسرائيل"، بحسب تعبيرها.

وتقول مصادر دبلوماسية أخرى لـ "الشرق" إنه يمكن أن تشارك وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، نيابة عن البرهان وحمدوك.

لكن ذات المصادر لفتت إلى أن ذلك قد لا يحدث وأن وزيرة الخارجية قد تعتذر لأنها تنتمي إلى حزب سياسي يرفض التطبيع ، وهو "حزب الأمة" القومي السوداني، الذي يعتبر أن التطبيع يناقض المصلحة العليا للوطن والموقف الشعبي في السودان.

واعتبر ملايين المسلمين والفلسطينيين اتفاقات التطبيع التي وقعتها الامارات والبحرين طعنة في ظهر الامة الاسلامية والقضية الفلسطينية.
مصدر : وكالات
رقم : 954063
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
التقارب بين إيران والوكالة الدولية يخيب آمال اسرائيل ويصعد خطابها التحريضي
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
15 أيلول 2021
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
15 أيلول 2021
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
إيران تتسلم 5 ملايين جرعة لقاح سينوفارم يوم غد
15 أيلول 2021
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
15 أيلول 2021
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟
15 أيلول 2021
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
15 أيلول 2021
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
زيارة الوفد المصري إلى فلسطين... الدلالات والأبعاد
15 أيلول 2021
معادلة ردع العدو تتفوّق مجدّدًا.. عجزٌ اسرائيلي واضح كالشمس
معادلة ردع العدو تتفوّق مجدّدًا.. عجزٌ اسرائيلي واضح كالشمس
14 أيلول 2021
تقييم حجم تمثيل التيارات السياسية في الحكومة اللبنانية الجديدة
تقييم حجم تمثيل التيارات السياسية في الحكومة اللبنانية الجديدة
14 أيلول 2021
ما هي الرسالة المهمة للهجمات اليمنية على عدة أجزاء من الأراضي السعودية؟
ما هي الرسالة المهمة للهجمات اليمنية على عدة أجزاء من الأراضي السعودية؟
14 أيلول 2021
التهديدات والمصالح مشتركة لإيران وطاجيكستان
التهديدات والمصالح مشتركة لإيران وطاجيكستان
14 أيلول 2021
عدن: مرتزقة العدوان يرتكبون 643 جريمة منها 87 اعتقال بحق المسافرين
عدن: مرتزقة العدوان يرتكبون 643 جريمة منها 87 اعتقال بحق المسافرين
14 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما السبب وراء استفراد الاحتلال بالأسرى من اللحظة الاولى لإعادة اعتقالهم؟
الأولى منذ 7 أعوام.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات تجارية
حصار مطار صنعاء مستمر..من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني؟
ما هی مواصفات أول روبوت إيراني كاسح للالغام؟