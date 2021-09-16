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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 08:21

نمو الاحتياطي النقدي الايراني بنسبة 42.1 بالمائة

نمو الاحتياطي النقدي الايراني بنسبة 42.1 بالمائة
جاء ذلك في تقرير اصدره البنك المركزي الايراني يوم الاربعاء استعرض فيه مجموعة التطورات الاقتصادية العامة في البلاد واجراءات البنك خلال العام الاخير.

واشار التقرير الى الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجمارك خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 17 مليارا و 700 مليون دولار اي بزيادة نسبتها 62.6 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

كما بلغت قيمة وادرات البلاد خلال الفترة المذكورة نحو 16 مليارا و 600 مليون دولار اي بزيادة نسبتها 20.7 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

كما ارتفع المؤشر العام لبورصة الاوراق المالية خلال الشهر الاخير بنسبة نحو 15.6 بالمائة.

ووفق الارقام الواردة فقد شهد العام الاخير نمو السيولة النقدية بنسبة 39.1 بالمائة والاحتياطي النقدي بنسبة 42.1 بالمائة.

ويعود النمو المرتفع للاحتياطي النقدي خلال الاشهر الـ 12 الاخيرة غالبا الى بيع ديون الحكومة للبنوك وزيادة ودائع الحكومة لدى البنوك.
رقم : 954101
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