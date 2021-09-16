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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 08:22

297 خرقا لقوى العدوان السعودي في جبهات الحديدة

297 خرقا لقوى العدوان السعودي في جبهات الحديدة
وأوضح مصدر أمني لموقع انصارالله أن طيران العدوان الغاشم شن 10 غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

كما شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 3 غارات على مديرية مجزر و3 غارات على مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية باقم، فيما استشهد مواطن واصيب 5 آخرون بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 297 في الحديدة، خلال 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

واوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط ان من بين خروق قوى العدوان 4 غارات لطيران تجسسي على الجاح والفازة وتحليق مكثف في أجواء الخمسين والجاح ومناطق أخرى.
رقم : 954102
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