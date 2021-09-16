غريب آبادي: المجتمع الدولي أعمى إزاء نشاطات إسرائيل النووية

وانتقد آبادي "صمت الوكالة" بشأن الترسانة النووية التي تمتلكها إسرائيل، قائلا إن "المجتمع الدولي تعامى لأكثر من خمسة عقود إزاء نشاطات إسرائيل وكذلك الأمر بالنسبة للوكالة التي لا تشرف على نشاطات إسرائيل النووية".



وأضاف أنه "من المضحك أن نسمع هذه الادعاءات من كيان لم يلتزم بأي من المعاهدات الدولية لنزع السلاح والحد من الانتشار النووي".



وتابع أن "الحديث عن عدم إشراف الوكالة على نشاطات إيران في الأشهر السبعة الماضية هو محاولة لخداع الرأي العام... إيران ملتزمة باتفاق الضمانات مع الوكالة وتعمل تحت إشرافها وفق هذا الاتفاق".