قوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني تصل إلى لبنان

وكانت وصلت شحنة المازوت الإيراني إلى بانياس السورية قبل يومين، وتم تفريغ حمولتها داخل الصهاريج التي ستنقل المادة براً إلى لبنان.



وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن "قوافل الصهاريج السورية المحمّلة بالمازوت الإيراني دخلت الأراضي، اللبنانية منذ الصباح، من البقاع الشمالي من جهة القصر-الشواغير سالكة الطريق الدوليّة حمص - بعلبك".





وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أعلن الإثنين أن المازوت الإيراني سيصل براً إلى لبنان بدءاً من الخميس آتياً من سوريا حيث أفرغت الباخرة الأولى حمولتها في مرفأ بانياس ليل الاحد، في إطار مساعيه للتخفيف من أزمة محروقات حادة على وقع انهيار اقتصادي متسارع.