الصدر يشيد بجهود القوات الأمنية في مواجهة الإرهاب

وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة "تويتر": "لا ينبغي أن نغفل عن الجهود الجبارة التي تبذلها قواتنا الأمنية الوطنية من الشرطة وباقي الصنوف والتي وقفت مع جيشنا الباسل في معركة العراق مع الإرهاب ومع أعداء العراق لاسترجاع هيبته وسمعته".