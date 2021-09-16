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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 10:14

قطر توافق على تخفيض ساعات الدوام أسبوعيا

قطر توافق على تخفيض ساعات الدوام أسبوعيا
وبحسب مصادر صحفية قطرية يتم بموجب هذا النظام تخفيض ساعات الدوام أسبوعيا إلى النصف وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد، على أن يكون العمل بنظام الدوام الجزئي بناء على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية.

وأفادت المصادر أن هذا النظام يهدف في إطار خطط الدولة للمحافظة على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية والنهوض بالكفاءة الوظيفية، إلى توفير خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين القطريين بما يراعي ظروفهم واحتياجاتهم، وبوجه خاص مراعاة الظروف الأسرية.

وأكدت أن هذا النظام ذلك يتيح للمرأة القطرية فرصا أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 954123
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