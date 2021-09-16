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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 10:52

وزير خارجية العراق يصل الرياض

وزير خارجية العراق يصل الرياض
وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان، انه "بدعوة من الأمينِ العام لمجلس التعاون الخليجي، وصلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى السعوديّة؛ للمُشارَكة في اجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ".

وتابع البيان، انه "من المُؤمَّل أن يـُناقِش الوزراء خلال الاجتماع العديد من القضايّا التي تعنى بالمنطقة وعلاقات الدول المحيطة فيها خارج المجلس، إضافةً إلى بحث قضايا إقليميّة، ودوليّة".

واشار الى، ان "الوزير سيلقي الضوء على الأبعاد المستقبليّة لمُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وإنعكاس كلِّ ذلك على العلاقات الخارجيَّة والوضع السياسيّ والأمنيّ في العراق، مُضافاً إلى الانتخابات المُبكرة وأهميتها للعراق والمنطقة".

وبحسب البيان، "ستركِّز المباحثات بين الوزير والأطراف العربيّة المُشاركة في الإجتماع على العلاقات الاقتصاديّة، والتجاريّة ودور الشركات الخليجيّة في الاستثمار في القطاعات المُختلفة في العراق، كما سيبحث الوزير مُوضوعة الربط مع الشبكة الكهربائيّة الخليجيّة وتزويد العراق من خلالها بالطاقة".

ولفت الى، ان "الوزير سيلتقي بالعديد من وزراء الدول الخليجيّة في مُباحثات ثنائيَّة للتباحث حول العلاقات بين العراق والدول المعنية".
مصدر : وكالات
رقم : 954133
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