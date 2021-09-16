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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 11:28

المغرب.. استمرار مشاورات عزيز أخنوش لتشكيل الحكومة

المغرب.. استمرار مشاورات عزيز أخنوش لتشكيل الحكومة
وأعلن  أخنوش عن اعتذار كل من حزب العدالة والتنمية، والحزب الاشتراكي الموحد، عن المشاركة في تشكيل الائتلاف الحكومي، مشيرا إلى أن ملامح تشكيل الأغلبية الحكومية ستظهر خلال الأسبوع المقبل.

وعقد أخنوش ،أمس الأربعاء، لقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اليساري نبيل بنعبد الله في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة، وذلك بعد لقاءات مماثلة أجراها مع 5 أحزاب فائزة بالانتخابات.

والجمعة، كلف الملك محمد السادس أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر حزبه (التجمع الوطني للأحرار) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء قبل الماضي.

وحصل حزب أخنوش على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب، ولا توجد وفق دستور البلاد مدة محددة لمشاورات تشكيل الحكومة.

ووفق تقارير إعلامية، فقد اعتذر رئيس الوزراء المنصرف سعد الدين العثماني، وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن حضور المشاورات التي يجريها أخنوش، في وقت لم يصدر نفي أو تأكيد من الحزب بخصوص ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 954141
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