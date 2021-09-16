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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 13:23
أولى رحلات الطيران الباكستاني تصل إلى دمشق غدا
وأوضحت الوزارة في بيان أن وصول الرحلة يأتي في إطار تشغيل رحلات جوية من مطارات كراتشي ولاهور وإسلام آباد في باكستان باتجاه دمشق والعكس.
مصدر :
وكالات
رقم :
954151
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