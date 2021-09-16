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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 14:49

الصحة الايرانية: أكثر من 18 ألف إصابة و 453 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 18 ألف إصابة و 453 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 18 ألفا و 21 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 378 ألفا و 408 إصابات مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2859 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6981 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 682 ألفا و 704 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 453 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 116 الفا و 72 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 672 ألفا و 916 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

وبلغ عدد الجرعات التي تم تطعيمها يوم امس مليونا و 87 الفا و 441 جرعة.

وتم لغاية الان تطعيم 27 مليونا و 2 الف و 320 شخصا بالجرعة الاول و 13 مليونا و 299 الفا و 855 شخصا بالجرعة الثانية ليبلغ الاجمالي 40 مليونا و 320 الفا و 175 جرعة.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 168 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 209 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 71 مدينة.
مصدر : وكالات
رقم : 954162
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