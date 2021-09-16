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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 16:19

الكرملين يصف قرار الاتحاد الاوروبي بشان روسيا بـ"المؤسف"

الكرملين يصف قرار الاتحاد الاوروبي بشان روسيا بـ"المؤسف"
وقال بيسكوف أمام الصحفيين: "إن جوهر هذه الوثيقة مؤسف لا غير. لسوء الحظ الكبير فإن الحديث هناك لا يدور عن ضرورة إقامة الحوار وحل المشكلات والخلافات القائمة عن طريق الحوار على مختلف المستوايات وعبر مختلف القنوات. والشيء الوحيد الذي يمكن تقديمه هو أن هذه وثيقة ذات طبيعة استشارية بحتة".

وكان البرلمان الأوروبي قد صدق في وقت سابق من هذا اليوم على تقرير النائب الليتواني، أندريوس كوبيلريوس، الذي يدعو السلطات الأوروبية لتشديد سياستها تجاه روسيا.

وخاصة أكد مؤلف التقرير أنه يجب على الاتحاد الأوروبي "مواجهة التهديد الصادر من روسيا" و"مكافحة التدخل الروسي في شؤون الاتحاد الأوروبي وبلدان الشراكة الشرقية" و"إجراء حوار مقصر مع الكرملين".

وصوت لصالح هذا التقرير 494 نائبا، فيما عارضه 103 نواب، وامتنع 72 نائبا عن التصويت.
مصدر : وكالات
رقم : 954179
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