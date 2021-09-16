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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 16:22

الشيخ الخزعلي: نفي امريكا استهداف الحشد الشعبي لا يعفيها من المسؤولية

الشيخ الخزعلي: نفي امريكا استهداف الحشد الشعبي لا يعفيها من المسؤولية
وأوضح الشيخ الخزعلي في تغريدة له: " اذا لـم تـكـن الولايات المتحدة الامريكيـة هـي مـن قـام بهـذا الفعل، فهذا معناه ان العدو الاسرائيلي هو من قام به. والكل يعلـم ان الطيران الاسرائيلي لا يمكـن ان يحلـق فـوق الاجـواء العراقيـة ويقصـف القطعـات العسكرية عـلى الارض العراقية بدون موافقة الجانب الامريكي ".

واضاف :" هـذا يؤكـد مـا قلـنـاه سابقاً ان الصهاينـة هـم العـدو الحقيقي والاول والاكبـر للعراقييـن، وان خيـار الانضمـام الى معادلـة الردع الاقليمي للمقاومة هو الخيار الصحيح".

وبين الخزعلي :" ان سكوت الطـرف الحكومـي، وعـدم ادانـة هـذا الفعـل مـن قبـل العديـد مـن القـوى السياسية ، امـر مسـتنكر ويناقـض ادعـاءات الوطنيـة والاهتمـام بالسيادة. وان عـدم مبـادرة الحكومـة باية خطـوة باتجـاه شـراء منظومـة دفـاع جـوي لكـي يستطيع العـراق أن يدافـع عـن سـمائه ويمنـع الانتهاكات الإسرائيلية والتركيـة المسـتمرة، يضـع العديـد من علامات الاستفهام عن الأسباب والدوافع".

وتابع :"على الولايات المتحدة الأمريكيـة تحمـل مسؤوليتها والقيـام بواجبهـا بحمايـة الأجـواء العراقيـة مـا دامـت هي قـوة الاحتـلال المسؤولة عـن ذلـك، وتمنـع الطيـران الإسـرائيلي مـن انتهاك السماء العراقيـة، وبخلافه فإنه سيتم التعامـل معها على أساس أنها مشاركة في الاعتداء".

وختم التغريدة بالقول " عـلى الحكومة العراقيـة أن تقـوم بواجبهـا في إيجـاد منظومـة دفـاع جـوي قـادرة عـلى الدفـاع عـن السـيادة العراقيـة، وعـلى القـوى السياسية كافـة إدانـة هـذه الانتهاكات بالشكل الذي يتناسب مع خطورتهـا وتداعياتها المستقبلية".
رقم : 954180
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