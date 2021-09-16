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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 18:53

اللواء موسوي: الجيش من الشعب ومع الشعب والى جانب الشعب

اللواء موسوي: الجيش من الشعب ومع الشعب والى جانب الشعب
قال القائد العام للجيش إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتبر سندا قويا لقوى الامن الداخلي ويقدم الدعم لها حيثما دعت الحاجة.

وقال اللواء عبدالرحيم موسوي في الحفل الختامي للدورة القتالية التمهيدية المشتركة التاسعة عشرة لطلبة الأكاديميات العسكرية الذي أقيم صباح اليوم الخميس إن قوى الامن الداخلي هي رمز للاقتدار والدفاع عن القيم الإسلامية الإيرانية ونبراس لأمن المجتمع. لذلك نعتبر نجاح قوى الامن الداخلي هو نجاحاً لهذا البلد.

وأضاف مخاطبا الطلاب ان الزي العسكري محترم في جميع أنحاء العالم ، بالطبع مستوى الاحترام مختلف ، لكن الجنود محترمون في كل مكان لان الشاب الذي يضحي براحته ورفاهيته من أجل سلام وأمن الشعب يستحق الاحترام والتكريم.

وقال اللواء موسوي: إن الخدمة في الجيش ليست وظيفة ، بل هي هدف نبيل وخيار مقدس. لكن جيش جمهورية إيران الإسلامية يتمتع بخصائص تجعله متفوقًا على الجيوش الأخرى.

وتحدث عن قيم الجيش قائلا ان قائد هذا الجيش هو ولي الفقية الذي هو عالم تقي قوي ،يعترف حتى الاعداء بقدراته وعلمه ومن هنا الشعب يحترم الجيش ويحبّه .

وأضاف ان الميزة الاخرى هي الطابع الاسلامي لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية ويجري ادارته وفق حدود الإسلام وقيوده وتعاليمه ويتحرك وفقا لذلك وهو يسعى الى صون القيم الاسلامية ونشرها .

وتابع القائد العام للجيش ان الصفة التالية للجيش هو طابعه الثوري فجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو جيش ثوري ، ويعتبر الدفاع عن مُثل وقيم الثورة واجبه الأصيل ، والروح الثورية حاضرة في كل فرد.

وأشار اللواء موسوي الى ان الميزة الأخرى هي الشعبية فالجيش من الشعب ومع الشعب والى جابنب الشعب وفي خدمة أهدافه ويجب الحفاظ على هذه الميزة وتكريسها يومًا بعد يوم.
رقم : 954194
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