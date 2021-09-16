رئيسي من طاجيكستان: نؤيد حكومة شاملة في أفغانستان

وأوضح رئيسي بحسب بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية "إنه يجب تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع العلاقات السياسية"، مضيفاً إن العقوبات الأمريكية لم تعرقل تقدم إيران.



وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده تسعى وتحاول رفع العقوبات المفروضة عليها، مشدداً على أن "الجمهورية الإسلامية تؤيد تشكيل حكومة بمشاركة جميع المجموعات والأحزاب والأعراق في أفغانستان، الأمر الذي سيؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد".



من جانبه، أشار رئيس أوزبكستان إلى أن البلدين لديهما تفاهم جيد في مجال العلاقات السياسية، مشيرا إلى أن الخلفية الحضارية والتاريخية المشتركة للبلدين يمكن أن تلعب دورا هاما في تسهيل تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.



وقال إن أوزبكستان تبحث عن خارطة طريق تشغيلية لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران، خاصة في مجال النقل، ولجعل ممر الاتصال بين الشمال والجنوب مع التركيز على ميناء تشابهار أكثر نشاطًا.



ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة دوشنبه لحضور اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون ولقاء بعض قادة الاجتماع، وسيلقي السيد رئيسي كلمته يوم غد الجمعة، ومن المتوقع أيضا توقيع اتفاقيات قانونية وسياسية واقتصادية مع طاجيكستان خلال الزيارة.