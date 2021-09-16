مصر: تلقينا رؤية وخطة من الكونغو لإحياء المفاوضات سد النهضة

واختتم اليوم لوتوندولا جولة إقليمية شملت عواصم الدول الثلاث، بلقاء شكري، وقد سلم نظراءه وثيقة موحدة للبنود العالقة في المفاوضات حتى الآن وفقا لما انتهت له أعمال لجنة الخبراء المشتركة وخبراء الاتحاد الأفريقي، داعيا إياهم لتنظيم جولة تفاوض جديدة.



ورجحت مصادر مصرية أن تعقد هذه الجولة في كينشاسا، انطلاقا من النقطة التي تعثرت عندها المفاوضات في ربيع هذا العام.



وأضاف شكري أن مصر تتطلع لتلقي الدعوة الرسمية لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة، وأنها تلمس في التحركات الكونغولية التي يقودها الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الجدية والإرادة للتوصل إلى اتفاق نهائي ملزم لقضية سد النهضة.