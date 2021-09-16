صهاريج الوقود الايراني تدخل لبنان.. انتصار جديد للمقاومة

قوافل صهاريج المحروقات الايرانية تكسر الحصار الاميركي على لبنان وتدخل منطقة البقاع قادمة من مرفأ بانياس السوري للتخفيف من حدة ازمة المحروقات التي يعاني منها الشعب اللبناني.



بالزغاريد ونثر الارز استقلبت الجماهير الشعبية قافلة صهاريج المحروقات الايرانية رافعين صور شهداء المقاومة معتبرين ان الوعد الصادق الذي اطلقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ازهر نصرا جديدا.



المزارعون اكدوا ان قافلة المازوت قلبت السحر على الساحر الاميركي واثبتت بان حزب الله لايزال الضمانة الوحيدة الى لبنان لمواجهة المؤامرات الاميركية الصهيونية وليس كما يروج عملاء اميركا.



مصادر حزب الله اكدت ان عملية توزيع المازوت ستشمل جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات في جميع المناطق بما فيها العاصمة بيروت.



قوافل صهاريج المحروقات الايرانية يبلغ عددها الف وثلاثمئة وعشرة صهاريج تنقل مادة المازت من ناقلة النفط الايرانية الاولى التي رست في مرفأ بانياس السوري.



ومن المقرر ان تصل ناقلة مازوت ايرانية اخرى خلال الايام القادمة كما وعد السيد نصرالله على ان تعقبها ناقلة نفط ثالثة تحمل على متنها مادة البنزين.



وفي هذا السياق علق معاون الأمين العام لحركة النجباء نصر الشمري على مشهد قوافل المحروقات الايرانية وهي تكسر الحصار الاميركي على لبنان قادمة من مرفأ بانياس السوري للتخفيف من حدة ازمة المحروقات التي يعاني منها الشعب اللبناني.



وقال الشمري في تغريدة له "مرةً أخرى ينتصر الشعب اللبناني المقاوم كما عودنا لأربعين عاماً خلت، بقيادة سيد المقاومة وحزب الله الظافر، وينكفأ الاعداء ويخيب فألهم وتكون جهودهم وأموالهم حسرة عليهم.



وأضاف الشمري "ومرة اخرى تثبت جمهورية الولي الفقيه انها الحليف القوي الصادق، أليس هذا مصداقا لقوله تعالى (فإن حزب الله هم الغالبون)؟.



في السياق ، قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية اليوم الخميس في حديث تلفزيوني إن قرار استيراد المازوت سيادي مبني على الحرص على المواطن وعلى كل لبنان، مشددًا على أن الحصار الامريكي على لبنان كسر وبات وراءنا.



ومن جهته أكد وزير العمل اللبناني ​مصطفى بيرم أن دخول الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني إلى لبنان هو عمل استراتيجي يكرس معادلة الإقتدار.



و قال بيرم أن لبنان كسر بقوافل الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني حصارًا تاريخًا ظالمًا لم تقدر على كسره الدول.



وتوجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب بالشكر الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بغد وصول صهاريج المازوت من سوريا، وقال : شكراً سماحة السيد لكسرك الحصار عن شعبنا . وشكراً لكسرك الحواجز بين لبنان وسوريا . حتماً لبنان المستفيد الأول من عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى طبيعتها .



من جانبه، إمام مسجد الغفران في صيدا جنوب لبنان الشيخ حسام العيلاني رأى أن وصول قافلة الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الى لبنان هو انتصار جديد للمقاومة على العدو الصهيوني الذي ثبت للجميع أنه اجبن من أن يفكر بضرب هذه القافلة لأنه يعلم جيدًا تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أطلقه عند اعلانه عن البواخر الإيرانية وكيف سيتعاطى مع اي عمل عدواني قد يطالها، مما يعني أن العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة، وما نراه اليوم هو ثمرة وجود هذه المقاومة التي كسرت القرار الأميركي.



وأضاف إن ما رأيناه اليوم يدفعنا للتمسك أكثر بالمقاومة وعدم التفريط بسلاحها.



وختم الشيخ العيلاني بالقول: من المفترض أن يكون المشكك بكلام السيد نصر الله وبوصول المازوت الإيراني صدّق ما قاله صاحب الوعد الصادق الأمين على المقاومة الذي اذا قال فعل.



ووجه النائب العميد الوليد سكرية، في بيان، التحية إلى سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وللقيادتين في سوريا وإيران لسرعة نصرتهم للشعب اللبناني في أزمته المعيشية وخصوصا المتعلق منها بنقص المحروقات وتأمينهم هذه المادة الحيوية.



ووصف سكرية قرار السيد نصر الله بأنه بداية معركة التحرير الثالث، لتصويب نظام الاقتصاد اللبناني القائم على امتيازات الاحتكار، والارتهان لسياسات الغرب"، مؤكدا أنها "بداية إيجاد البدائل التي تؤمن للشعب اللبناني بشرائحه كافة العدالة الاجتماعية.



ورأى أن دخول النفط الايراني إلى لبنان وحل أزمة الوقود أسقطت استراتيجية الحرب الذكية الأميركية، وأجبرتها على المسارعة في طرح حلول خاصة لأزمة الكهرباء بالسماح بنقل الغاز المصري عبر الاردن وسوريا التي سبق للادارة الأميركية أن وضعتها تحت عقوبات قانون قيصر.



ولفت إلى أن القرار الأميركي بنقل الغاز عبر سوريا إنما هو إقرار ضمني بأن لا حياة للبنان من دون سوريا، وأن دخول البواخر الإيرانية إلى سوريا ومنها عبر الصهاريج إلى لبنان رسم إنتصارا جديدا على سياسة أميركا في حربها الذكية بعد الانتصار الثاني في حرب تموز 2006 العسكري.



ومن جانبه توجه المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان ، بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وقال في بيان شكرا طهران، لأنك الشجاعة في زمن الانهزام، والغوث في زمن الحصار، والوفاء في زمن الخيانة، والعطاء في زمن المنع، شكرا للمقاومة التي تخوض غمار أكبر معارك التحرير الاقتصادي، والعين على إغاثة كل لبنان بكل طوائفه ومحافظاته، بعيدا من البازار السياسي، كما هو تاريخ المقاومة وإغاثتها، لأن لبنان بشراكته الوطنية ومشروع دولته الجامع درة هذا الشرق، ويجب أن نحمي هذه الدرة من ذئاب العالم .