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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 20:24

شيخ الأزهر: فلسطين قضية الأزهر والمسلمين الأولى

شيخ الأزهر: فلسطين قضية الأزهر والمسلمين الأولى
جاء ذلك خلال لقائه مع قاضي قضاة فلسطين ومستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة.

وأفاد الطيب: “القضية الفلسطينية قضية الأزهر والمسلمين الأولى، وسيظل نضال شعبها العربي (..) مصدر فخر وعز وإلهام في كيفية النضال ضد المحتل الغاشم”.

وأضاف: “سيظل الإرهاب الصهيوني دليلا دامغا على اختلال قيم ومعايير المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب”.

من جانبه، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن “جهود الأزهر ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ستظل محل تقدير وعرفان لهذه الجهود التي لا تتوقف”.

ومضى قائلا: “الأزهر اكتسب عالميته من رسالته ودوره العالمي الذي ظل على مدار أكثر من ألف عام في خدمة قضايا الأمة وقضايا السلام العالمي”، حسب المصدر ذاته.

والأربعاء، جدد مئات المستوطنين الإسرائيليين، اقتحام المسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن “307 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وكانت جماعات إسرائيلية متشددة قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد، خلال فترة يوم الغفران اليهودي، الذي بدأ مساء الأربعاء وينتهي مساء الخميس.
مصدر : وكالات
رقم : 954215
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